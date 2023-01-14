نادي_الإبل: سحب لقب “سفير نادي الإبل” من عبدالله بن محمد العتيبي بعد لقاءاته التلفزيونية الأخيرة

أعلنت إدارة نادي الإبل، سحب لقب "سفير نادي الإبل" من عبدالله بن محمد العتيبي وذلك بعد لقاءاته التلفزيونية الأخيرة التي تضمنت مغالطات وإسقاطات على قطاع الإبل.

تعلن إدارة نادي الإبل أنه وبناغ على ما أظهره عبدالله بن محمد العتيبي من تصريحات عبر إحدى القنوات التلفزيونية من مغالطات لا تمت للواقع بصلة وإطلاق أوصاف لا نستند على أدلة أو براهين مثبتة، فضلا عن إعلان أرقام وإحصائيات ليس لها مرجع بحثي أو علمي محدد وواضح. فإننا نوضح بأنه قد تم سحب الصفة الممنوحة لقب "سفير نادي الإبل" من المذكور أعلاه ويعتبر هذا القرار نافذا من تاريخه.

وشددت إدارة النادي حرصها على حماية الموروث وسمعته واقتصاده وجميع ما يختص به، وأكدت أنها ستعمل جاهدة على وقف كل ما يؤثر سلبا على القطاع بجميع أشكاله بما يضمن له الاستمرارية والاستدامة. وجذب المستثمرين والملاك الجدد نحو هذا القطاع وتنميته.