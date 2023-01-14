ليفربول يتلقى هزيمة ثقيلة أمام #برايتون فى #الدوري_الإنجليزي

تلقى ليفربول هزيمة ثقيلة أمام مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الشوط الأول من اللقاء سريعاً من جانب الفريقين، وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص، وكان برايتون الأكثر خطورة على مرمى الريدز.

وألغت تقنية الفيديو "فار" ركلة جزاء لصالح برايتون احتسبها حكم المباراة فى الدقيقة 42، بداعى وجود تسلل.

وفى الشوط الثاني، نجح فريق برايتون فى تسجيل 3 أهداف عن طريق سولي مارش هدفين ودانى ويلباك، فى الدقائق 47، 53 و 81 من زمن المباراة.

وتعد الهزيمة أمام برايتون الثانية على التوالى لرفاق النجم المصرى محمد صلاح، والسادسة خلال الموسم الحالى 2022 - 2023.

ورفع برايتون رصيده للنقطة 30 فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد ليفربول عند 28 نقطة فى المركز الثامن، ويتصدر أرسنال برصيد 44 نقطة.