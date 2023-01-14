اليمن : الحوثيون مستمرون في رفض كل الجهود والمساعي الدولية لإنهاء الحرب

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في اليمن.

وأثناء اللقاء أوضح وزير الخارجية أن مليشيا الحوثي ترفض وتعرقل جهود إحلال السلام في اليمن وغير جاده في تنفيذ استحقاقاته، لافتا الى عدم اكتراث المليشيا بالوضع الإنساني في اليمن والعمل على مفاقمتها من خلال الحرب الاقتصادية التي تشنها على الشعب اليمن.

وحمّل بن مبارك مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار عرقلة معالجة قضية خزان النفط المتهالك صافر لافتا الى أن هذه القضية تعتبر قضية بيئية وعلى العالم الا يتسامح مع تعمّد المليشيا إبقاء الخزان كتهديد بيئي وانساني واقتصادي.

من جانبه جدد السفير الروسي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها باليمن وأن روسيا ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.