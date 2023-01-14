ابن عوده يرد على #نادي_الإبل: تطوير القطاع يستوجب سماع وجهات نظر الجميع قبل إصدار الأحكام

علق مالك الإبل المعروف عبدالله بن عوده العتيبي على ما صدر من بيان من نادي الإبل حول سحب لقب سفير نادي الإبل منه.

وقال في بيان له مساء اليوم: "الحاقا للبيان الصحفي السابق ونظرا للحاجة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بما ورد خلال لقائي في قناة mbc وما صدر حياله وأوضح الآتي:

١- لقائي في قناتنا السعودية mbc يأتي ضمن اللقاءات التي تجريها القناة مع عدد من الشخصيات السعودية في العديد من القطاعات لطرح الضوء عليها بكل وضوح وشفافية، ونظرا لأن الفترة التى تم فيها اللقاء خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وخلال منافسة مسابقة الشداد وكوني رئيسا لجمعية ملاك الإبل فمن الطبيعي أن يكون محور النقاش عن الإبل واقتصادياتها وعن مسابقة الشداد، وبمشاهدة المقابلة كاملة بدون تجزئة يتضح للجميع ما أقصده من طرح يصب في مصلحة قطاع الإبل.

2- أن ما تم التطرق له في مقابلة mbc من طلب الحوكمة لقطاع الإبل ومبيعاته هو ليس طلبا مستحدثا أو مستغربا بل أن الحوكمة هي أحد أهم متطلبات رؤية 2023 التي أطلقها ولي العهد لجميع قطاعات الدولة، وتطبيقها في قطاع الإبل سيزيد هذا القطاع تطور وثقة ومصداقية وتحقيق لكل التطلعات التي يريدها ملاك الإبل وأهلها ويعزز اقتصاديات الإبل ويجعلها أحد الأصول المالية الثابتة في القطاع المالي وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني مما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع الإبل.

3- فيما يتعلق بموضوع مسابقة الشداد وما ذكر في مقابلة mbc من خروجي من المسابقة. فإن ما ذكرته لا يخرج عن ما أوضحته في البيان الصحفي المعلن والذي آمل قراءته لأنه يحتوي على كل التفاصيل. وأضيف هنا أنني كلي ثقة أن الجهات القانونية في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والذين تقدمت لهم رسميا بملاحظاتي على المخالفات في المسايقة، أن يقوموا بتقصي الحقائق بكل ما عرف عنهم من عدل وشفافية قبل منح الشداد لأي طرف من المتنافسين.

4- إن التكليف بمهام (سفير نادي الإبل) هو تشريف لكل من يقوم بهذا الدور كونه يخدم قطاع وملاك الإبل. وأنا تشرفت بخدمة أخواني وزملائي في قطاع الإبل بكل ما أوتيت من إمكانيات. لأن خدمتهم شرف ورضاهم غاية مهمة واسأل الله أن أكون وفقت في تقريب وجهات النظر وإدخال السرور على مجتمع الإبل بكل فئاته.

مع التأكيد أن أي مالك إبل سيكون سعيدا بأداء هذا الدور متى ما أوكل له ذلك.

5- أي تطوير لأي قطاع يحتاج أن تقوم الجهة المشرفة عليه بسماع وجهات النظر والآراء من مختلف أعضائه والمشاركين فيه مع إنصات واستماع جاد لكل صوت وإعطاء الفرصة للجميع لبيان وجهة نظرهم ومناقشتهم قبل إصدار الأحكام عليهم لأن قطاع الإبل مثله مثل بقية القطاعات لن يتطور الآن من خلاله منسوبيه والمنتمين له. ولن يتم تلافي السلبيات والملاحظات إلا بعد إظهارها والحرص على إيجاد الحلول لها.

وكان العتيبي قد أعلن قبل عدة أيام انسحابه من مسابقة "الشداد" تبعه ظهور تلفزيوني مثير للجدل عندما أشار إلى أن أسعار 90% من الإبل غير صحيحة.