إعلان الفائزين في أشواط الفحل وإنتاجه للوني المجاهيم والشقح بمهرجان الإبل

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة أسماء الفائزين في أشواط الفحل وإنتاجه للوني المجاهيم والشقح بعد ظهور نتائج حمض DNA للفحل وإنتاجه المشارِكة معه في المسابقة.

وجاءت النتائج للون الشقح بتحقيق الفحل "لهاق" لمالكه حزام القحطاني المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني الفحل "طافحان الغزايز" للكويتي رفاعي العجمي، وحصل الفحل "حطاب" لعبدالله السبيعي، على المركز الثالث وحقق محمد بن شوية، المركز الرابع بالفحل "الرابح" بينما حل في المركز الخامس الفحل "الريس" لفهد الدوسري.

وفي لون المجاهيم خطف المركز الأول الفحل "سويدان" لسالم المري، وجاء في المركز الثاني الفحل "ساحوق" لفرج الدوسري، بينما حقق المركز الثالث "وحيدان آل جهيم" لمحمد المري، وجاء في المركز الرابع الفحل "معتق" للكويتي جاير المركي، وحصل على المركز الخامس القطري عبدالله المري بالفحل "خيال".

وتضمنت شروط المسابقة في هذه الفئة أن تكون المشاركة بـ 15 من الإبل من ضمنها قعود واحد، على أن يكون 12 منها من سن دق والـ3 المتبقية بأي عمر، بالإضافة إلى تطابق حمض DNA مع الفحل المنتِج للمنقية المشارِكة.