ريال_مدريد في مواجهة نارية أمام #برشلونة بالسوبر الإسباني.. تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

كلاسيكو قوي يجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة على أرض استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

البحث عن رقم قياسي جديد سيكون عنوانا لمباراة اليوم حيث يسعى ريال مدريد لحصد اللقب الـ 13 له في بطولة كأس السوبر الإسباني كي يعادل إنجاز برشلونة الذي يسعى بدوره إلى الفوز بالكأس للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وتأهل ريال مدريد إلى قمة اليوم بعد فوزه على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

كما صعد برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي بنتيجة 2-2 .

يخوض فريق ريال مدريد حامل اللقب مباراة اليوم معتمدًا على عدد كبير من نججومه على رأسهم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وماركو أسينسيو وفيدي فالفيردي وكامافينجا والجدار البلجيكي تيبو كورتوا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كوروتوا.

خط الدفاع: ميليتاو- ناتشو- لوكاس فاسكيز-روديجر.

خط الوسط: كروس- كامافينجا- فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو- كريم بنزيما- فينسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تير تشيجن.

خط الدفاع: أرواخو- كوندي- جوردي ألبا- سيرجيو روبرتو.

خط الوسط: بيدري- دي يونج- جافي.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي- ليفاندوفسكي- ورافينيا.