تصعيد جديد في #أوكرانيا.. #بريطانيا تُقرر إرسال دبابات ومدفعية لدعم كييف ضد #روسيا

في تصعيد جديد للحرب في أوكرانيا ، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريش سوناك، عن أن بريطانيا سترسل دبابات ومدافع ذاتية الحركة لمساعدة أوكرانيا في صد الهجمات الروسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان صباح اليوم الأحد إن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز تشالنجر2، بالإضافة إلى حوالي 30 مدفعا من طراز هاوتزر الكبيرة ذاتية الدفع وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وستقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية الجديدة.

وبالتزامن وجه "سوناك" وزير خارجيته للسفر إلى واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة مزيد من الدعم لأوكرانيا، فيما كلف وزير الدفاع أيضا بالعمل مع الأوروبيين والناتو لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.

يأتي هذا بعد أن شهدت أغلب مدن أوكرانيا أمس قصفا روسيا مكثفا، استهدف البنى التحتية للطاقة وأدخل البلاد في الظلام مرة أخرى.