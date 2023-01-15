“#حساب_المواطن” يوضح الموعد المُحدد لتقديم اعتراض على دفعة يناير #عاجل

كشف برنامج"حساب المواطن" عن الموعد الذي يسمح فيه بتقديم اعتراض على الدفعة الحالية دفعة شهر يناير الجاري.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أنه يتاح الاعتراض على الدفعة الأخيرة من الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج، في حال كانت الدفعة "دفعة ناقصة أو صفر"، مضيفاً أنه يمكن تقديم اعتراض مالي بعد مرور 5 أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 90 يوماً.

وأشار إلى أنه يمكن تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة، وذلك في حال كانت الدفعة "0.00".

وكان برنامج "حساب المواطن" قد صرف مستحقات الدفعة الحالية دفعة شهر يناير يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 يناير.