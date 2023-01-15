“#الحج” توضح حقيقة تقليص عدد أيام تأشيرة “#العمرة” لأقل من شهر #عاجل

أوضحت وزارة الحج والعمرة حقيقة تقليص عدد أيام تأشيرة العمرة من 90 يوماً إلى أقل من شهر.

وأكدت "الحج" في ردها على استفسار أحد المغردين عبر حساب "العناية بالمستفيدين" على "تويتر"، أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا.

وكان أحد المغردين قد استفسر قائلا: "هل صحيح تم تقليص عداد الايام من 90 يوم الى اقل من شهر؟".

العمرة لكل التأشيرات

وأتاحت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة ، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.