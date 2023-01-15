طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة عند 2 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الأحد.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 2 مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في القريات وسكاكا وعرعر سجلت 3 درجات مئوية، فيما سجلت تبوك 4 درجات مئوية، وحائل 6 درجات مئوية ، ورفحاء والعلا عند 8 درجات مئوية ، وحفر الباطن 9 درجات مئوية، والطائف أبها والمجمعة والباحة عند 10 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح

كما يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

الصقيع

ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: