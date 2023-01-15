بأكثر من 43 مليار ريال.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع 5 اتفاقيات استثمارية

وقّعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع خمس اتفاقيات بمبلغ يزيد عن 43 مليار ريال لإنشاء مشاريع في مدينتي رأس الخير للصناعات التعدينية وينبع الصناعية، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الفترة من 10 إلى 12 يناير بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض .

وفي التفاصيل وقعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقيتين استثماريتين، الأولى مع شركة "البحر الأحمر للألمونيوم الصناعية"، لتأجير أرض صناعية بمدينة ينبع الصناعية، وذلك لإقامة مشروع مصنع خاص بصهر "ودرفلة" الألمنيوم وخلائطه وسحبه وتنقيته وسبكه، إضافةً إلى سبك المعادن غير الحديدية، لتساهم في سدّ حاجة السوق المحلية والإقليمية والعالمية، كذلك سيقوم المصنع بتحفيز وجود صناعات تحويلية ويخلق فرص توطين مستقبلية وتحقيق استراتيجية التعدين 2030.

وبلغت مساحة المشروع 703.8 هكتارات بحجم استثمار يصل إلى 38 مليار و 168 مليون ريال، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 5,517 فرصة وظيفية للمساهمة في مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتعدين من خلال مرفأ توزيع الخامات التعدينية، والتي تعد بوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية.

والاتفاقية الثانية مع شركة "إي في ميتالز" (EVM)، حيث تهدف أيضاً إلى تأجير أرض صناعية لإقامة مجمّع لإنتاج المواد الكيميائية عالية النقاء والمطلوبة للمواد الفعالة في الكاثود القابلة لإعادة شحن بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة، وتبلغ مساحة المشروع 127 هكتاراً بحجم استثمار يصل إلى 3مليار و 375 مليون ريال.

من جانبها وقّعت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ثلاث اتفاقيات استثمارية، الأولى مع "الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة"، حيث تضمّ الاتفاقية تخصيص موقع بمساحة 157 ألف متر مربع لإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم ولفائفه بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية وتشغيله، حيث سيصبح المشروع ذا قيمة مضافة لاستخدامه المواد الأوّلية من شركة معادن، ويخدم السوق المحلية والأسواق العالمية، حيث يبلغ مجموع الاستثمار فيه ملياراً و281 مليون ريال، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 350 فرصة عمل.

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "طموح للتطوير والاستثمار" لتخصيص أرض بمساحة 130 ألف متر مربع، لإنشاء مصنع لإنتاج فلوريد الألمنيوم عالي الكثافة وتشغيله، حيث تبلغ قيمة الاستثمار فيه 474 مليون ريال، وسيوفر أكثر من 127 فرصة عمل. ووقعت الاتفاقية الثالثة مع شركة "الخدمات والإنشاءات للحماية البترولية" لتخصيص موقع بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، لإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة وتشغيله للاستخدامات البحرية، والذي سيكون مسانداً لقطاع الموانئ والصناعات البحرية بحجم استثمار 5 ملايين ريال كما سيوفر 75 فرصة عمل.