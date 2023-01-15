بـ140 مليون ريال.. “تكافل” تصرف الدفعة الأخيرة من الإعانات لـ280 ألف طالب وطالبة

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية، عن إيداع الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات العام الدراسي الحالي لطلابها المستحقين.

وقالت المؤسسة إن الدفعة الثانية شملت قرابة 280 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية، بمبلغ إجمالي قرابة 140 مليون ريال.

وأبانت أنه تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس المستفيدة والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وأوضحت أن الإعانة تغطي الاحتياجات المدرسية للطالب والطالبة وذلك من خلال ثلاثة برامج تشمل الكسوة المدرسية، والوجبة المدرسية، والحقيبة المدرسية.