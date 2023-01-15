111 مليار ريال صندوق التنمية الوطني تمويلات منظومة التنمية في #المملكة خلال 2022

تجاوزت مبالغ التمويل المعتمدة من منظومة التنمية "صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له" خلال 2022، أكثر من 111 مليار ريال، لزيادة الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات.

وبحسب تقرير صندوق التنمية الوطني، فقد دشنت منظومة التنمية أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على زيادة التمويل وسد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة بحلول 2030، بصفته محفزا رئيسيا لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي كشف بدوره عن (6) منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق.

فيما أعتمد صندوق التنمية العقارية قروضا بقيمة 72 مليار ريال خلال 2022، اعتمدها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية، وقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلا تنمويا إستراتيجيا لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي، ليتجاوز إجمالي القروض المعتمدة لعملائه 14 مليار ريال خلال 2022، لـ 100 مشروع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

كما أطلق صندوق التنمية السياحي برنامج يستهدف دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشاريعها السياحية الطموحة، بمخصصات تصل إلى 10 ملايين ريال، وفترة سداد تمتد إلى 10 أعوام.

فيما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على تقديم قروض في 2022 بـ 6.3 مليار ريال شملت قروضا تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، وتمويل الاستثمار في قطاعات الدواجن، والبيوت المحمية، وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية، ومستودعات التبريد، ومراكز التسويق للمنتجات الزراعية، وتصنيع التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.

كما وقع بنك التنمية الاجتماعية تمويلات بقيمة 13 مليار ريال لتمويل قطاع التقنية عبر مبادرة Lendtech التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لرواد الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات.

وبشأن مبادرة لإثراء المحتوى العربي، قدم الصندوق الثقافي بالشراكة مع "إثراء"، 15 مليون ريال لدعم يستهدف برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي بجودة عالمية.

وفي مجال التنمية الدولية قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال 2022، تمويلات بقيمة 3.5 مليار ريال، وافتتح 12 مشروعا وبرنامجا إنمائيا، ووضع حجر الأساس لـ 10 مشروعات وبرامج إنمائية في مختلف الدول لدعم مشروعات ذات فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية الشقيقة والصديقة.