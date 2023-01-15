النصر يُغري كريم بنزيما بعرض ضخم لعودة ثنائيته مع رونالدو

كشفت تقارير أن نادي النصر يواصل مساعيه لضم نجوم الكرة العالمية، بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف فى صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وأكد موقع "le10sport" الفرنسي أن إدارة نادي النصر وضعت الفرنسي كريم بنزيما هداف وقائد ريال مدريد على رأس أولويات الفريق من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وأوضح الموقع الفرنسي أن إدارة النادي السعودي تحاول استغلال عدم تجديد عقد المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد، والذي ينتهى الصيف المُقبل، للفوز بخدماته مجاناً وإعادة الشراكة بينه وبين كريستيانو رونالدو.

وأضاف المصدر أن النصر سيقدم عرضا مغريا من أجل إقناع الهداف الفرنسي بالقدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار الموقع إلى أن الثنائي بنزيما ورونالدو استطاعا تكوين شكل هجومي تاريخي في ريال مدريد خلال فترة وجود النجم البرتغالي من 2009 حتى 2018، وفازا بجميع الألقاب الممكنة ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.