استشاري يفجر مفاجأة عن “فرك العين”: “يُسبب مرضاً خطيراً” (فيديو) #عاجل

قال استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور سعود السلطان، إن قطرات ترطيب العيون تعد "آمنة"، ويمكن أخذها بشكل طبيعي دون أي ضرر على المستخدم.

وأضاف "السلطان" خلال استضافته في برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية": "لكني أرى أن استخدام هذه القطرات بشكل روتيني للوقاية ليس له داعي، إلا إذا كان المريض يشكو من أعراض، أو طلب منه الطبيب ذلك، مع التأكيد أن استخدامها لا ينتج عنه ضرر في كل الأحوال".

وحذر من أن "فرك" العين يُسبب هالات حول العين، كما أن كثرة فرك العين لفترات طويلة، يمكن أن يسيب مرض خطير يسمى "القرنية المخروطية"، داعياً من يفعل ذلك إلى البحث عن سبب "الحاجة لفرك العين" وعلاجه.