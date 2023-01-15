محلل طقس يحذر: أمطار وحرارة أقل من الصفر على هذه المناطق حتى الخميس المقبل (فيديو) #عاجل

حذر محلل الطقس وخبير الأرصاد الجوية، عادل القازنلي، من استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة وحائل، حتى الخميس المقبل.

وقال "القازنلي" إنه وفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد، يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار على كل من الرياض ومكة والمدينة وحائل، حتى الخميس المقبل.

وأوضح محلل الطقس في مداخلة مع "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، إن حالة عدم الاستقرار على هذه المناطق تتنوع بين هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف: "تتساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك، وتمتد حتى مرتفعات منطقة حائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة".

وواصل: "هناك كتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء المملكة، وتنخفض معها درجة الحرارة إلى ما دون الصفر مئوي".