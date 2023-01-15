الخطوط_الجوية: توقيع اتفاقية لـ”توحيد” تذكرة الطيران والقطار للحجاج والمعتمرين (فيديو)

كشف الرئيس التنفيذي للحج والعمرة في الخطوط الجوية، عامر آل خشيل، عن توقيع اتفاقية مع الخطوط الحديدية "سار"، لربط تذكرة الطيران مع القطار وجعلها تذكرة واحدة للحجاج والمعتمرين.

وقال "آل خشيل" لـ"نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، اليوم: "سعداء بتوقيع أولى اتفاقياتنا مع الخطوط الحديدية ممثلة في قطار الحرمين".

وأضاف أن هذه الاتفاقية "تُمكن عملائنا من الوصول إلى المشاعر المقدسة بسهولة ويسر، من خلال خدمات أفضل يقدمها الزملاء في قطار الحرمين".