رئيس الوزراء العراقي يؤيد بقاء القوات الأمريكية في بلاده لـ”أجل غير مسمى”

دافع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن وجود قوات أمريكية في بلاده، دون أن يحدد جدولاً زمنياً لانسحابها.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، مقابلة أجرتها مع "السوداني"، جاءت تحت عنوان: "رئيس الوزراء العراقي يؤيد وجود القوات الأمريكية في بلاده لأجل غير مسمى".

وقال رئيس الوزراء العراقي في هذه المقابلة: "الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة، والقضاء على تنظيم (داعش) يحتاج إلى المزيد من الوقت".

وتعمل فرق من القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تدريب ومساعدة الوحدات العراقية في مكافحة متشددي التنظيم الإرهابي، لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، ديفيد هيرندون، في نوفمبر الماضي إن "الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على القوات الأميركية في العراق، لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها المستمر لدحر تنظيم داعش الإرهابي".