استشاري: الأكلات السعودية الشتوية تؤدي إلى زيادة الوزن وتقلل كفاءة النوم (فيديو)

نبه استشاري الأمراض واضطرابات النوم، الدكتور صالح الدماس، إلى أن الأكلات الشتوية السعودية تؤثر على الحركة، وتزيد من الخمول، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

وقال "الدماس" في مداخلة مع "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، إن الشهية تكون أعلى في الشتاء مقارنة بباقي الفصول، بسبب مجموعة من التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسد الإنسان، وبالتالي يميل الكثير منا إلى زيادة الوزن، خاصة مع نوعية الوجبات التي يتميز بها هذا الفصل.

وأضاف: "معظم الأكلات الشتوية في ثقافتنا السعودية تكون مليئة بالسعرات الحرارية والكربوهدرات، وبالتالي من السهولة زيادة الوزن، ما يؤدي إلى تقليل كفاءة وجودة النوم، ويؤثر على الحركة والنشاط، ويؤدي إلى الخمول".

وكشف عن أن العامل الثاني لزيادة الوزن في الشتاء هو عدم ممارسة الرياضة، مبيناً أنه "حتى لو أكلت وجبات طبيعية، ولم تمارس نشاطاً بدنياً، من الطبيعي أن يزيد وزنك، وتشعر بالخمول وعدم الرغبة في مغادرة المنزل والسرير، خاصة في الساعات الأولى من الصباح".