فندق برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني: “قدمنا لهم الكبسة والجريش والقرصان” (فيديو)

كشف محمد الصادق، مدير الموارد البشرية في الفندق الذي يقم فيه لاعبو فريق الكرة بنادي برشلونة، عن توفير مجموعة من الأكلات السعودية للاعبي الفريق الإسباني، بطلب منهم.

وقال "الصادق" في مقابلة مع قناة "الإخبارية"، اليوم: "بالإضافة إلى نظام غذائهم الصارم، كانت لديهم أيام Free، طلبوا فيها الأكل السعودي".

وأشار إلى أن أبرز هذه الأكلات هي: "الكبسة" و "الجريش" و"القرصان"، قبل أن يضيف وهو يضحك: "أكثر من كده مقدر... كده كفاية".

ويلتقي فريق برشلونة نظيره وغريمه الأزلي ريال مدريد، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت المملكة، على إستاد الملك فهد الدولي، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

فيديو | محمد الصادق مدير الموارد البشرية في الفندق: وفرنا "الكبسة" و "الجريش" و "القرصان" للاعبي برشلونة في الفندق#السوبر_الإسباني_بالرياض#ريال_مدريد_برشلونة#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/io0YXd6JbK — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) January 15, 2023