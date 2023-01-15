استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نقطة تفتيش بالضفة الغربية

قتلت قوات إسرائيلية، قائد سيارة فلسطينيا بالرصاص، في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، خلال ما وصفه شاهد بأنه مشاجرة عند نقطة تفتيش مزدحمة، فيما قال جيش الاحتلال إن الرجل حاول الاستيلاء على سلاح من أحد الجنود.

وقال مسعفون فلسطينيون، وصلوا لمكان الواقعة قرب بلدة سلواد: إنهم عثروا على جثة أحمد كحلة (45 عاما) وبها طلق ناري في منطقة الرقبة، وأن ابنه تعرض للرش برذاذ الفلفل.

وأكد ماهر حديد (37 عاما)، وهو قائد سيارة فلسطيني آخر، أنه شاهد إطلاق النار اليوم الأحد، وكيف كانت الأعصاب متوترة عند نقطة التفتيش مع ضغط قائدي السيارات باستمرار على آلات التنبيه في سياراتهم مع نفاد صبرهم بسبب الانتظار.

وأوضح أن الاحتلال أطلق قنابل صوت وأصابت إحداها سيارة كحلة الذي بدأ في الصياح في وجه الجنود وعندما اقتربوا من سيارته استخدموا رذاذ الفلفل مما دفع كحلة للخروج من السيارة والتشاجر معهم فأطلقوا عليه النار.