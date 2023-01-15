ضبط 26 مخالفًا لـ #نظام_الإقامة في مواقع الفحص الدوري وجنوب #الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على (26) مخالفًا لنظام الإقامة، (15) من الجنسية البنجلاديشية و(5) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الهندية ومخالفان من الجنسية الباكستانية ومخالف من الجنسية السودانية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.