نيوكاسل يهزم #فولهام بهدف نظيف في #الدوري_الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد انتصارًا هامًا على فولهام بهدف دون مقابل على ملعبه اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف الانتصار جاء عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك من متابعة لتمريرة كالوم ويلسون في الدقيقة 90 من أحداث المباراة، ليحصد نيوكاسل يونايتد نقاط اللقاء الثلاث.

وأهدر ألكسندر ميتروفيتش ركلة جزاء لـ فولهام في الدقيقة 69 حيث فشل من تسديدها في وضع الثبات.

انتصار نيوكاسل يونايتد رفع رصيدهم لـ 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السادس.