مختص: 50% من السيارات في #السعودية لا يوجد لها تأمين

أكد سليمان بن معيوف، مستشار تأمين ومخاطر، أن دفع نحو 15 ألف ريال خلال 10 سنوات من أجل التأمين على منزل تعد تكلفة معقولة ومناسبة.

وقال مستشار التأمين خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “في العلن”، المذاع على قناة “السعودية”، إن 50% من السيارات في المملكة لا يوجد لها تأمين، وهذا سلوك غير حضاري.

وأضاف سليمان بن معيوف أن قطاع التأمين يحتاج إلى هيئة مستقلة، مشيرا إلى أن بعض شركات التأمين تعاني ماليًا خلال الفترة الأخيرة.

وتابع مستشار تأمين ومخاطر، أن أعداد المستفيدين من التأمين الصحي في المملكة وصل إلى 12 مليونًا.