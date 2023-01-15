برشلونة يتوج بكأس #السوبر_الإسباني بثلاثية أمام #الريال

تُوج برشلونة بطلًا لبطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وذلك بانتصاره العريض على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

الشوط الأول شهد سيطرة مطلقة لـ برشلونة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها كورتوا، مبعدًا إياها لترتطم بالقائم الأيسر وترتد بعد ذلك لـ أليخاندرو بالدي، لكن ذلك الأخير سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 19، أرسل فيرلاند ميندي كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها كريم بنزيما برأسه، لكنها ضلت طريق المرمى.

وفي الدقيقة 33، استطاع بابلو جافي تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة، عندما مرر أنطونيو روديجير الكرة بشكل خاطئ، لتصل لـ سيرجيو بوسكيتس ومنه إلى روبرت ليفاندوفسكي، والذي مرر الكرة لزميله داخل منطقة الجزاء، ليضعها في مرمى كورتوا.

وفي الدقيقة 45، استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الثاني لـ برشلونة من متابعة لتمريرة زميله جافي، لينهي الشوط الأول بتأخر ريال مدريد بثنائية.

ومع بداية الشوط الثاني، أشرك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رودريجو بدلًا من إدواردو كامافينجا.

وفي الدقيقة 51، تلقى عثمان ديمبلي تمريرة رائعة من أليخاندرو بالدي، لينفرد بمرمى تيبو كورتوا، لكن ذلك الأخير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 69، تمكن بيدري جونزاليس تسجيل الهدف الثالث لـ برشلونة من متابعة لتمريرة جافي العرضية من الجهة اليسرى.

لاعبو ريال مدريد حاولوا على استحياء الوصول لمرمى تير شتيجن.

وسجل كريم بنزيما هدف الريال الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.