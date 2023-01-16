تعرف على #أسعار_الذهب عالمياً بعد صعودها لأعلى مستوياتها وتراجع #الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من تسعة أشهر، إذ أدى ضعف الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل.

العقود الأمريكية الآجلة للذهب

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1923.20 دولار.

المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 24.37 دولار بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، وصعد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1065.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1767.69 دولار.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمائة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية رهانا أكثر جاذبية.