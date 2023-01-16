التدريب_التقني تُعلن مواعيد القبول و التسجيل للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في التقديم على برامج البكالوريس والدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأوضح المدير العام لشؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب والمهني خالد بركات، أن فترة التسجيل للفصل الثالث من عام 1444هـ في مرحلة البكالوريس للفترتيْن الصباحية والمسائية ستبدأ من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ، فيما ستبدأ مرحلة الدبلوم الصباحية والمسائية من يوم الأحد 7 رجب 1444هـ إلى يوم الخميس 11 رجب 1444هـ وسيكون التقديم متاحًا في جميع المنشآت التدريبية المنتشرة في مختلف مناطق السعودية عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :Adm.tvtc.gov.sa.

وأضاف أن جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو مايعادلها، في تخصصات نوعية، يحتاج إليها سوق العمل؛ وهو ما يؤهّلهم ليكونوا بنية أساسية، تساهم في نهضة المجتمع وتقدّمه.

يذكر أنه بلغ عدد المتدربين و المتدربات المقبولين خلال الفصل التدريبي الثاني أكثر من 52 ألف متدرب و متدربة بكافة منشآت التدريب التقني بالمملكة.