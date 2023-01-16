“#النقل” تكشف المدة المتبقية لتطبيق الرصد الآلي لمخالفات #الحافلات في النشاط التعليمي والمتخصص #عاجل 

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه لم يتبقى سوى 15 يوما على إطلاق مشروع خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل المتخصص والنقل التعليمي.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، اليوم الإثنين أن الرصد الآلي سيبدأ اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل، لعدد من المخالفات وهي تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، واستعمال الحافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد.

وأكدت أن الرصد سيسهم في التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة وتعزيزها، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي.