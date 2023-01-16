فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 15 منشأةً تجاريةً في #القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشآت تجارية في بلدة حزما بمدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة، التي تستهدف المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 15 محلًا تجاريًا على مدخل بلدة حزما بمدينة القدس المحتلة، وذلك بهدف الاستيلاء على تلك الأراضي للمخططات الاستيطانية، لافتًا النظر إلى أن قوات الاحتلال سبق وأن هدمت عشرات المحال التجارية الفلسطينية على مداخل بلدة حزما، بهدف شق طرق استيطانية، في إطار عمليات التهويد والتوسع الاستيطاني التي تستهدف مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى في مسافر يطا بمدينة الخليل، ودمرت خيامًا ومنشآت فلسطينية.

وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل راتب الجبور في تصريح له "إن قوات الاحتلال دمرت خيامًا ومساكنًا في قرى مسافر يطا، وذلك بهدف الاستيلاء على الأراضي لاستكمال بناء جدار جديد بالقرب من مساكن الفلسطينيين، مبينًا أن هذا الجدار سيؤدي للاستيلاء على أكثر من ألفي دونم من أراضي قرى مسافر يطا بمدينة الخليل".