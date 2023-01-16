مفتي_عام_المملكة يدشن برنامج #الأمن_الفكري حول “دور الفتوى في أمن المجتمع”

دشّن سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمكتبه بالرئاسة اليوم، برنامج التوعية الفكرية لمنسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي ينطلق تحت شعار "دور الفتوى في أمن المجتمع"، ويقام بمختلف مناطق المملكة، عبر محاضرات وندوات لقاءات علمية يقدمها عددٌ من المختصين ومفوضي الإفتاء بالمناطق.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الفكري الشامل من خلال تأهيل منسوبي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للقيام بواجبهم الشرعي، والوقاية من الانحرافات الفكرية، وذلك بمعالجة طرفي الإنحراف الغلو والتطرف، كما يهدف إلى تحصين منسوبي الرئاسة ضد الأفكار الهدامة التي تؤدي إلى الانحراف الفكري، وزعزعة أمن المجتمع وبيان خطر الجماعات المتطرفة التي تتبنّى السياسة لتنفيذ مخططاتها الحزبية، إلى جانب دور الفتوى في ضبط الساحة العلمية والدعوية.

ويناقش البرنامج عدداً من الموضوعات التي تشمل تعظيم النصوص الشرعية، والموقف من الفتن وخاصة التكفير والاعتصامات والمظاهرات، ونماذج من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عليها التي تدمر الفرد والمجتمع، وبناء الوطن والأمة من خلال إثارة الفتن والتشكيك بثوابت الشرع المطهّر.

من جانبه أوضح المستشار والمشرف على البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر، أن البرنامج سيقام في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وفروع الشؤون الإسلامية وإدارات التعليم، ويشارك في تنفيذه مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء من مفوضي الإفتاء والمستشارين المتخصصين في موضوعات الأمن الفكري، إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية الأخرى التي تُعنى بهذا الجانب من خلال تفعيل الشراكات مع الجامعات والجهات ذات العلاقة.