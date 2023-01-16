ثمانيني ينافس ابنته في #مارثون_اقرأ: “الكتب أعادتني إلى أيام الشباب”

أحرز ماراثون "اقرأ" الذي أقامه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، أمس الأول، تقدمًا كبيراً، عبر زيادة عدد الصفحات التي تمت قراءتها خلاله، والتي بلغت نحو 423 ألف صفحة قياسًا على عدد الأيام المخصصة للحدث.

وشهد الماراثون منافسة بين المشاركين من مختلف الفئات العمرية، وتكفل بغرس 4223 تحقيقًا لهدف الماراثون المتمثل في دعم مبادرة "السعودية الخضراء".

وانضمت إلى الماراثون 3 مناطق هي: "الرياض، الظهران، تبوك"، شاركت خلال الثلاثة أيام المخصصة للفعالية، وحققت نتائج جيدة.

وسادت أجواء من التنافس الأدبي بمشاركة مختلف الفئات العمرية. وتنافس عبدالرحمن الفضيلي البالغ من العمر 81 عامًا، مع ابنته "مشاعل"، التي حاولت التقدم على والدها في عدد الصفحات، وسط حماس منقطع النظير بينهما.

ووصفت "مشاعل" الماراثون بأنه فرصة لإحراز أهداف العام الجديد، مضيفة: "حضور والدي اليوم برفقتي تأكيد على أن الكتاب خير رفيق يتكئ عليه الصغير والكبير".

و"مشاعل" التي دوّنت خطتها للعام الحالي بقراءة 60 كتابًا، استهلتها بمشاركتها في ماراثون القراءة، عبر قراءة كتب: "بيت خالي" و"يوميات القراءة" "وكتاب "تحت أقدام الأمهات".

أما والدها فيستعيد شريط ذكرياته التاريخية، قائلًا: "كنت شغوفًا بالقراءة منذ طفولتي، واليوم أعيد ذكرى محطات حياتي المليئة بالمغامرات، فأحد الكتب أعادني إلى أيام الشباب".