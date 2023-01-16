موسكو: جاري العمل على إلغاء التأشيرة بين #السعودية و #روسيا #عاجل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن العمل مستمر على إعداد الاتفاقات الخاصة بإلغاء التأشيرة مع السعودية وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية واللاتينية.

وقال "إيفانوف" في مقابلة مع وكالة "تاس" للأنباء: "يجري العمل حاليا على إعداد مسودة اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة، مع كل من السعودية والمكسيك وماليزيا والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وزامبيا وجزر باهاماس وبربادوس وجمهورية هايتي وترينيداد وتوباغو، وسانت لوسيا في حوض الكاريبي".

ونوه إلى أنه " في الوقت الحالي، يُمكن لمواطني أكثر من 60 دولة أجنبية دخول أراضي روسيا بموجب بطاقات الهوية وبلا تأشيرة، علاوة على عشرات الدول الأخرى التي ألغي نظام التأشيرة بينها وروسيا".

وهناك 119 دولة في العالم تستقبل مواطني روسيا بلا تأشيرة.