غدًا.. بدء دخول #الشاحنات إلى #الرياض بـ”مواعيد إلكترونية”

تبدأ، غدًا الثلاثاء، الموافق 17 يناير 2023 م، خدمة تنظيم دخول الشاحنات للعاصمة الرياض، التي أعلنتها الهيئة العامة للنقل، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، امتدادًا للإطلاق الرئيسي لبرنامج دخول المدن المركزية في المملكة .

وأكدت الهيئة أنه سيكون دخول الشاحنات لمدينة الرياض من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة ومجدولة، وذلك للإسهام في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها على مداخل المدينة ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة ستمكّن الناقلين العاملين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية من التنقل الصحيح في أوقات المنع والذروة والازدحام المروري للطرق الرئيسة بمدينة الرياض، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لسائقي هذه الشاحنات، وكذلك تطوير الجوانب التشغيلية، والتخفيف والتيسير على الشركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة والمستثمرة في نشاط نقل البضائع، وتقليل التكاليف.