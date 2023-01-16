“شخيره” فاجئ المذيعة.. وزير روماني يغط في نوم عميق على الهواء مباشرة (فيديو)

دخل وزير الزراعة الروماني في نوبة نوم عميقة، سُمع خلالها صوت "شخيره"، خلال مداخلة تليفونية على إحدى القنوات الفضائية الرومانية.

وفاجأ وزير الزراعة الروماني مذيعة وضيوفها بـ"الشخير" على الهواء مباشرة، حين وجهت له سؤالا عن تداعيات الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده.

وسُمع صوت الوزير وهو يغط في نوم عميق، خلال مداخلته في أحد براامج مع قناة "Antena 3"، ولم تجد المذيعة بُداً للهرب من هذا الموقف المحرج سوى الاتصال بمتحدث آخر، واعدة في الوقت ذاته بمعادوة الاتصال بالوزير بعد استيقاظه.

فى حين لم يستطع الضيوف السيطرة على نوبة الضحك التى دخلوا فيها، وفقاً لما أظره الفيديو الذي نشرته قناة "العربية".