مدرب #باريس_سان_جيرمان فى رسالة غاضبة للاعبيه: “كأس العالم انتهت”

أعرب كريستوف جالتييه، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن خيبة أمله بعد الهزيمة أمام رين 0-1، أمس الأحد، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وطالب مدرب باريس سان جيرمان نجوم الفريق باستعادة تركيزهم من جديد، مؤكدًا أن "كأس العالم انتهت"، فى رسالة خاصة إلى ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار تحديدًا.

وقال جالتييه، فى تصريحات لمنصة "أمازون برايم فيديو"، أشعر بخيبة أمل بشكل أساسى من الأداء، لم نصنع شيئا، وكانت لنا أفضلية فى مواقف محدودة للغاية، كثفنا تركيزنا على الاستحواذ على الكرة وتراجع عدد كبير من اللاعبين دون تشكيل الضغط الكافي على دفاع رين.

كما تحدث جالتييه عن مشكلات تتعلق بالنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي ونيمار بسبب عدم تشكيل خطورة واضحة على مرمى المنافس عند الدفع بالكرة إلى الأمام، وانطبق الأمر نفسه على النجم الفرنسي كيليان مبابي عند مشاركته من مقعد البدلاء بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني مكان هوجو إيتيكي.