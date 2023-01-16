ميسي يثير التساؤلات بتصرف غاضب

كشف تقرير صحفي، فرنسي، عن تصرف غاضب من جانب ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عقب خسارة الفريق الباريسي بهدف دون رد أمام رين.

ووفقا لشبكة "GFFN" الفرنسية، فإن ميسي ونيمار رفضا الوقوف في المنطقة المختلطة عقب مباراة سان جيرمان ورين وغادرا على الفور.

يذكر أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، منحت نيمار أسوأ تقييم في المباراة ب3 درجات، متساويا مع الجناح الفرنسي هوجو إيكيتيكي

وجاء ليونيل ميسي في المرتبة الثانية بين أصحاب التقييمات الأقل في المباراة ب4 درجات فقط، متساويا مع سيرجيو راموس وموكيلي وخوان برنات ودانيلو بيريرا وفيتينيا