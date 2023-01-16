برصاص متنكر مجهول.. مقتل محامي داخل محكمة في #باكستان

قتل الرئيس السابق لنقابة المحامين في باكستان، المحامي البارز لطيف آفريدي، اليوم ،داخل محكمة بيشاور العليا برصاص مجهول متنكر بزي محامي.

وأوضح مسؤول كبير في الشرطة بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان أن الجاني أطلق ست رصاصات داخل مبنى المحكمة العليا، ما أسفر عن إصابة المحامي البارز لطيف آفريدي بجروح خطرة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي فور وصوله.

وأضاف أن الشرطة تمكنت من اعتقال الجاني، ويجري التحقيق معه، واتضح من التحقيق المبدئي أنه محامٍ يعمل في نفس المحكمة ويدعى عدنان سميع آفريدي.

وأدان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ورئيس الوزراء شهباز شريف، وكبار المسؤولين في الحكومة الباكستانية حادث الاغتيال.