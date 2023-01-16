الشؤون_الإسلامية تزيل 290 تعدياً على عدادات كهرباء المساجد في #مكة

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إزالة 290 من التعديات على عدادات كهرباء خاصة بمساجد وجوامع في منطقة مكة المكرمة، مع إحالة المتعدين إلى الجهات المختصة.

وتواصل الوزارة بذلك جهودها لحماية المال العام وملاحقة المعتدين والمتجاوزين على المساجد والجوامع، خاصة من خلال إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها.

والخميس الماضي، رصدت الإدارة عدداً من التعديات على مجموعة من عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد في منطقة جازان، بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قِبَل مراقبي ومراقبات الوزارة والرفع بها للجهات المختصة.

وشملت التعديات المرصودة سحب أسلاك الكهرباء الخاصة بالمساجد لمنازل مجاور أو عقارات مجاورة.