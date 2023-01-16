مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10728.45 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 1.58 نقطة ليقفل عند مستوى 10728.45 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 146 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تهامة، وأميانتيت، وصدق، وشمس، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: البحري، وذيب، وسايكو، والجزيرة ريت، وسلامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 8.00 %.

فيما كانت أسهم شركات: تبرو رابغ، ودار الأركان، وأمريكانا، وشمس، والأهلي، الإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: دار الأركان، وشمس، والأهلي، والراجحي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 47.86 نقطة ليقفل عند مستوى 19319.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 260 ألف سهم تقاسمتها 1.407 صفقات.