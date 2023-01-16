ريال_مدريد يحسم مصير #أنشيلوتي بعد خسارة #السوبر

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب الخسارة (1-3)، أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي تعرض لانتقادات لا حصر لها عقب خسارة الكلاسيكو، بسبب أسلوب تعامله مع المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تفوق بشدة على أنشيلوتي، خاصة في الدور الذي منحه لجافي في الجبهة اليسرى.

ولم يتمكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي من إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة من مقاعد البدلاء، بعد أن تفوق جافي على داني كارفاخال.

وذكرت الصحيفة أنه لا يوجد أحد في النادي الملكي يفكر في إقالة أنشيلوتي رغم الخسارة، لكنهم يخشون تكرار ما حدث في الولاية الأولى مع كارلو.