مهرجان_الإبل يرد على #بن_عودة: أسعار الصفقات الكبيرة حقيقية.. والمبيعات تصل إلى مليارات الريالات (فيديو) #عاجل

شدد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، محمد الحربي، على أن أرقام صفقات ومبيعات الإبل التي يتم الإعلان عنها حقيقية.

وقال "الحربي" في تصريحات لبرنامج "أسواق السعودية" على قناة "الإخبارية"، رداً على سؤال حول حقيقة الأسعار المعلنة عن صفقات إبل بمبالغ ضخمة: "بالطبع حقيقية، ولا يمكن أن نسقط على قطاع معين، ونقول أن أرقامه غير حقيقية".

وأضاف: " ربما فيه بعض التجاوزات، لكن هذا لا ينفي وجود أسعار كبيرة في قطاع الإبل، وأسعار وصلت لملايين الريالات بل مئات الملايين"، مشيراً إلى انتشار أسواق الإبل في العديد من مناطق المملكة، وبالتالي هناك مبيعات تقدر بالملايين بل وبالمليارات في بعض الأحيان.

وواصل: "الإسقاط على هذا القطاع هو إسقاط شخصي، لا يعد سوى اجتهاد شخصي، ربما يكون أخطأ في الرقم أو الحساب".

تصريحات عبد الله بن عودة

وكان عبد الله بن عودة، سفير "نادي الإبل"، رئيس مجلس إدارة جمعية "ملّاك الإبل"، قد فجر أزمة كبيرة، بعدما أعلن قبل عدة أيام انسحابه من مسابقة "الشداد"، ثم تبعه ظهور تلفزيوني مثير للجدل، أشار فيه إلى أن أسعار 90% من الإبل غير صحيحة.

ورأى "بن عودة" أن 90% من مشتري الإبل يكذبون بشأن قيمتها السعرية الحقيقية، وذلك من أجل المفاخر، مشدداً على أن "السعر الحقيقي يكون أقل من المعلن في كثير من الحالات".

وقال "بن عودة" لدى استضافته في برنامج "من إلى" على قناة "إم بي سي1"، رداً على ما يتداول حول بيع فردية الإبل بـ20 أو 30 مليون: "90% ممن يشترون هم يزيدون السعر الحقيقي بمبالغ هايلة، مثلاً يشتريها بمليونين ويقول شتريتها بـ6 أو 7، يكذبون ويزيدون من قيمهتا من أجل التفاخر".

وشدد على أن "كثير من هؤلاء يكتبون القيمة الحقيقية في العقود، بأقل مما يعلنونه بكثير، لأنه ملزم بدفع 15% من قيمة الصفقة المكتوبة في العقد، لذا يكتب 50 ألف أو 100 ألف أو أقل من ذلك، بينما يظهر في الإعلام 20 و30 مليون، وهذا غير صحيح".

سحب لقب سفير نادي الإبل

وأثارت تصريحات "بن عودة" حالة كبيرة من الجدل، وصلت إلى حد سحب لقب "سفير نادي الإبل" منه.

أعلنت إدارة نادي الإبل، سحب لقب "سفير نادي الإبل" من "بن عودة"، وذلك بعد "لقاءاته التلفزيونية الأخيرة التي تضمنت مغالطات وإسقاطات على قطاع الإبل".

وذكرت إدارة النادي في بيان صحفي، أن "عبدالله بن محمد العتيبي أظهر عبر إحدى القنوات التلفزيونية تصريحات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، وأطلق أوصاف لا تستند على أدلة أو براهين مثبتة، فضلا عن إعلان أرقام وإحصائيات ليس لها مرجع بحثي أو علمي محدد وواضح".

وأضافت: "نوضح بأنه قد تم سحب الصفة الممنوحة لقب (سفير نادي الإبل) من المذكور أعلاه، ويعتبر هذا القرار نافذا من تاريخه".