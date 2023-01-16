فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره العراقي كافة مجالات التعاون المشترك

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات المتينة والراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان تعزيز جهود البلدين في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال "دافوس 2023" ومنها دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.