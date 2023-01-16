عمان يتأهل لنهائي #خليجي بهدف أمام #البحرين

حقق منتخب عمان فوزا صعبا على حساب نظيره فريق منتخب البحرين، بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي

شهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميناء، حذر كبير بين الفريقين

وأحرز جميل سليم لاعب منتخب عمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني

وبهذه النتيجة يصعد منتخب عمان إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لمواجهة منتخب العراق

وانتهت مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب قطر، في نصف النهائي الآخر من بطولة كأس الخليج، بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف