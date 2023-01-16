تعليق_الدراسة الثلاثاء في عدة مناطق بـ #السعودية #عاجل

أعلنت إدارات تعليمية بالمملكة عن تعليق الدراسة غدا الثلاثاء بسبب حالة الطقس.

وجاءت قرارات الإدارات التعليمية إن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

قرر تعليم الشرقية استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، للمدارس التابعة لمكتب تعليم الجبيل، النعيرية، القرية العليا، والخفجي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

كما قررت إدارة التعليم في حفر الباطن، تعليق الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء بسبب الحالة المطرية.

وفي السياق ذاته، قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم القريات علي العطشان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء عن بعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي".