إجابة ذكية.. كيف ردت الأميرة هيفاء بنت محمد على منافسة #السعودية مع دول المنطقة في #السياحة؟

أجابت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة، على سؤال مذيعة قناة CNN حول المنافسة بين دول المنطقة وخاصة دولة الإمارات في مجال السياحة.

وقالت نائب وزير السياحة: "نحن أقوى معاً.. فمنطقتنا تشكل نقطة جذب للعالم.. والمنافسة بيننا أمر جيد وصحي".

وكشفت الأميرة هيفاء آل سعود، عن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي للمملكة، مشيرة إلى أن القطاع يساهم بنسبة بلغت 3% في عام 2018.

وأوضحت أن المملكة تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع إلى 10% بحلول العام 2030.

وبلغت عائدات السياحة نحو27 مليار ريال بالنصف الأول من 2002 وفقًا لوزارة الاستثمار.