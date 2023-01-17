اليوم.. تطبيق المرحلة الثانية من برنامج تنظيم دخول #الشاحنات إلى #الرياض

تبدأ الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بأوقات محددة في مدينة الرياض، لتخفيف الازدحام المروري.

وأكدت لهيئة ، إن دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة، للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن، ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

وأوضحت الهيئة أنها تهدف من تنظيم هذه الخدمة إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى توفر البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.