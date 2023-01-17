للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. تراجع أعداد سكان #الصين لهذا السبب

تراجع عدد سكان الصين العام الماضي (2022م) وذلك للمرة الأولى منذ عام 1961.

ومن المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد الصينيين، وأن تصبح الهند هي الدولة الأكبر في السكان في 2023م.

وأوضح المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن البلاد كان بها (1.41175) مليار شخص في نهاية عام 2022م، مقارنة مع (1.41260) مليار في 2021م.

وأضاف المكتب الوطني للإحصاء، أن معدل المواليد في العام الماضي بلغ (6.77) مولود لكل ألف شخص، انخفاضا من معدل مواليد عند (7.52) مولود لكل ألف شخص في عام 2021م، وهو أقل معدل مواليد في البلاد على الإطلاق.

وتعود أسباب تراجع المواليد إلى سياسة الطفل الواحد التي طبقتها الصين بين عامي 1980 و2015، إضافة إلى تكاليف التعليم الباهظة، والتي أدت إلى تفضيل الصينيين إنجاب طفل واحد أو عدم الإنجاب من الأساس.