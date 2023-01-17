وظائف_شاغرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة في عدة مجالات وظيفية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير شؤون خدمات المعلومات.

2- قائد فريق العقود.

3- قائد فريق المعارض والمؤتمرات.

4- مسؤول أو الشؤون الأكاديمية.

5- مسؤول تطوير الخدمات.

6- مدير شؤون المالية والمحاسبة.

7- مسؤول معايير العمل.

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– المالية.

– المحاسبة.

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– الخدمات اللوجستية.

– الهندسة.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا