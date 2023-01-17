” #رينو” و” #جيلي” تتطلعان لجذب ” #أرامكو” إلى مشروع للمحركات

تعمل شركتي "رينو" و"جيلي" للسيارات على التفاصيل النهائية للتعاقد مع "أرامكو" كمستثمر وشريك لتطوير وتوريد محركات البنزين والتقنيات الهجينة.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بإن أن "أرامكو السعودية" دخلت في مناقشات متقدمة للاستحواذ على حصة تصل إلى 20% في شركة تقنية مجموعات نقل الحركة لجيلي ورينو التي سبق الإعلان عنها وتعمل الشركتان على تأسيسها.

وأفادت وثيقة أعدتها الشركتان واطلعت عليها الوكالة، أن الهدف هو إنشاء شركة لمجموعات نقل الحركة هذا العام بطاقة إنتاجية تزيد على 5 ملايين محرك منخفض الانبعاثات وهجين وناقل حركة سنوياً.

وبيّنت المصادر أنه سيكون لـ"رينو" و"جيلي" حصة تبلغ 40% لكل منهما في المشروع المشترك، والذي من المقرر أن يجمع بين جانب من الإنتاج الحالي لمحركات الاحتراق لشركة "رينو" وتقنية "جيلي" لمحركات البنزين والهجينة والأصول ذات الصلة.

وأضافت أن المشروع المشترك الجديد يهدف إلى تطوير محركات بنزين وأنظمة هجينة أكثر كفاءة، في وقت ينصب فيه تركيز معظم قطاع صناعة السيارات على تكثيف رأس المال على التحول إلى السيارات الكهربائية البحتة.

وأوضحت الوكالة أنه لم تُعرف حتى الآن الشروط المالية للاستثمار المحتمل من قبل "أرامكو السعودية" في المشروع المشترك، مشيرةً إلى أن الوثيقة تفيد بأن الاستثمار سيُستخدم لدعم تطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون لمحركات البنزين.

وقالت إن "أرامكو السعودية" ستساهم أيضا في البحث والتطوير لتقنيات مجموعات نقل الحركة، وخاصة حلول الوقود الاصطناعي وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي.