وزير_الاقتصاد: نثق بقدرتنا على جلب ما يكفي من #الاستثمارات_الأجنبية

قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، إن السعودية تثق بقدرتها على جلب ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية، لتتمكن من المضي قدماً في تنويع الاقتصاد السعودي.

وأوضح الإبراهيم في تصريحات لوكالة "بلومبيرج"، أن السعودية لديها العديد من الممكنات التي تساعد على جذب العديد من الشركاء، مشيراً إلى الموارد الطبيعية للسعودية، والتغيرات التنظيمية، بالإضافة إلى تركيبة السكان الذين هم في الغالب من الشباب.

وذكر أن السعودية لديها النوع الملائم من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين، لحصولهم على العوائد المواتية كشركاء.

وبيّن أن السعودية قامت بأكثر من 700 تغيير في التشريعات، بهدف جذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن السعودية جادة في عملية تنويع الاقتصاد وأنها تجري محادثات مع الشركاء.

وأضاف أن السعودية تستهدف إيجاد المزيد من الوظائف، والوصول لمستويات أعلى من المستويات الحالية، موضحاً أنه يتوقع ألا يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الخاص السعودي.